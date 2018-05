Kommentar zur Queerpolitik: Das dritte Geschlecht

Berlin Die Groko ringt um eine Bezeichnung für jene, die weder männlich noch weiblich sind.

Während der Jamaika-Sondierungen taten sich mitunter zwischen CSU und Grünen tiefe Gräben auf. Das Unverständnis zwischen den beiden Parteien illustrierte besonders das Wörtchen "queer", das einige Unionsleute "quer" aussprachen, das die kundigen Grünen aber immer nur "quier" aussprechen. Es bezeichnet alle Formen der sexuellen Identität, die nicht hetero sind. Es ist keine so schlimme Bildungslücke, wenn man die Bezeichnung nicht kennt. Es ist noch nicht lange her, da nutzte man "queer", um das Nicht-normale abwertend zu bezeichnen. "Queer" war also politisch unkorrekt.