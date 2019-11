Kommentar zur Grundrente : Unfair,unnötig, bürokratisch

Der Grundrenten-Kompromiss hat die große Koalition gerettet. Doch inhaltlich verstößt die Grundrente gegen wesentliche Prinzipien unseres Sozialstaats.

Die Grundrente ist unfair: Nun erhält eine Teilzeitkraft dank Staatszuschuss künftig so viel Rente, wie ein einfacher Arbeiter in 40 Jahren Vollzeit selbst erarbeitet hat. Ordnungspolitisch formuliert: Das Äquivalenzprinzip, wonach die Höhe der eigenen Einzahlungen die der Rente bestimmt, wird weiter ausgehöhlt. Und die Sache wird nicht dadurch besser, dass das Äquivalenzprinzip auch anderer Stelle in der Rentenversicherung schon durchbrochen wurde.