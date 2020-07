24-Stunden-Pflege : Für ein menschliches Betreuungssystem

Meinung Düsseldorf Wegen der Corona-Ausbrüche wurden die Missstände der Arbeiter in der Fleischindustrie offenbar. Nun schlägt ein Verband Alarm, dass die Situation der Betreuungskräfte aus Osteuropa ähnlich prekär sei.

Natürlich wird es auch Ausnahmen geben, aber am Ende dürften die Menschen, die im hohen Alter am liebsten in den eigenen vier Wänden gepflegt werden wollen, die größte Bevölkerungsgruppe ausmachen. Das geliebte Eigenheim muss dann zum Mini-Seniorenheim umfunktioniert werden. Das bedarf nicht nur entsprechender baulicher Veränderung. Auch das Personal muss her. Denn in den heutigen Familien mit mehreren Erwerbstätigen ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Pflegebedürftige schlicht nicht zu leisten. All dies ist natürlich auch eine Kostenfrage.