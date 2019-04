Kommentar zum Bremer Asylskandal : Asyl-Versäumnisse

Vor einem Jahr kam der Verdacht auf, dass in Bremen in rund 1200 Asylverfahren zu Unrecht Schutz gewährt wurde. Jetzt wird die Zahl bekannt, dass die Bremer Entscheidungen bislang nur in 52 Fällen zurückgenommen wurden.

Das klingt nach Aufbauschen, nach falscher Verdächtigung. Doch die internen Überprüfungen haben inzwischen auch in einer dreistelligen Zahl vorsätzliche Manipulationen aufgedeckt. Wie es um die Dimension des Skandals bestellt war, wissen wir ohnehin erst, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und ein Gericht geurteilt hat.