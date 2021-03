Kommentar : Von erfolgreichen Bürgermeistern lernen

Düsseldorf Sollen Kommunen mit niedrigen Infektionszahlen in NRW mehr lockern dürfen als andere? Oder soll die landesweite Inzidenz für alle Städte und Gemeinden gelten?

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes wirft Fragen auf. Unklar ist bisher, ob Städte und Kreise in NRW mit einer niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz - wie Münster oder Coesfeld - ihren Bürgern mehr erlauben dürfen. Das müsse noch geprüft werden, hieß es aus dem NRW-Gesundheitsministerium. Die Entscheidung ist nicht leicht: Einerseits könnten Lockerungen in den Musterstädten leicht zu Einkaufs- oder sonstigem Tourismus aus dem Umland verleiten. Andererseits erscheint es unfair, wenn einer Stadt mit umsichtigen Bewohnern genauso strenge Regeln auferlegt werden wie allen anderen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es nicht allein das Verdienst der Bürger ist, so verantwortungsvoll sie auch sein mögen, wenn in einer Stadt die Inzidenzwerte niedriger sind als anderswo. Dichte Besiedlung und beengte Wohnverhältnisse etwa tragen ihren Teil zu höheren Inzidenzen bei.