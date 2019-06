Kommentar zur Fachkräfte-Studie des IW : Frauen sollten sich im Job mehr zutrauen

Meinung Eine neue wissenschaftliche Studie aus Köln bestätigt ein verbreitetes Vorurteil: Frauen wählen oft Jobs, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Männer tun häufig das Gegenteil: Sie bewerben sich auch, wenn sie die Kriterien der Stellenausschreibung gar nicht erfüllen.

Die Gründe für diese falsche Bescheidenheit der Frauen sind vielfältig. Oft sind Frauen auch Mütter von Kindern oder Töchter von pflegebedürftigen Eltern. Sie können und wollen nur Teilzeit arbeiten. Wenn aber 50 Prozent aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland Teilzeit arbeiten, lässt sich das nicht ausschließlich damit begründen, dass Frauen häufiger als Männer für die Familie da sein müssen und wollen. Ein nicht ganz geringer Teil dieser Frauen könnte wohl mehr arbeiten und auch verantwortungsvollere Tätigkeiten übernehmen, tut es aber nicht.

Frauen legen an sich selbst auch viel strengere Maßstäbe an, wenn es darum geht zu beurteilen, ob sie die Voraussetzungen für eine Stelle erfüllen. Unternehmen sollten Mitarbeiterinnen daher ermuntern, sich mehr zuzutrauen. Frauen könnten sich öfter mal ein Beispiel an solchen männlichen Kollegen nehmen, die nach dem Motto vorgehen: Frechheit siegt. Denn Mut wird im Berufsleben belohnt, Bescheidenheit, Ängstlichkeit und Zurückhaltung dagegen nicht.