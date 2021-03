Kommentar : Chronisch Kranke haben das Nachsehen

Düsseldorf Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen lockert die Corona-Regeln in Seniorenheimen, weil die meisten Bewohner geimpft sind. Davon sind andere vulnerable Gruppen weit entfernt.

Es war ein hoher, aber berechtigter Anspruch. Nach medizinisch-ethischen Kriterien sollte in Deutschland festgelegt werden, wer zuerst geimpft werden darf, wer danach und wer erst ganz zum Schluss. Jetzt zeigt sich: Der erste Schritt, in den Pflegeheimen und bei den Über-80-Jährigen zu beginnen, war richtig gewählt und bringt dieser Gruppe große Erleichterung. Die strengen Hygieneauflagen in den Seniorenheimen können bereits gelockert werden: Umarmungen und Kaffeetrinken sind wieder möglich.

Der Erfolg könnte die politisch Verantwortlichen eigentlich darin bestärken, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Priorisierung auch weiterhin Folge zu leisten. Das ist aber schon längst nicht mehr der Fall. Die sehr verletzliche Gruppe der chronisch Kranken - dazu zählen etwa Diabetiker, Krebs- oder Alzheimerpatienten - ist de facto nach hinten gerutscht. Frühestens Ende März können einige von ihnen darauf hoffen, von ihren Hausärzten einen Impftermin angeboten zu bekommen. 150.000 Impfdosen stehen dann einer Gruppe zur Verfügung, die in Nordrhein-Westfalen ein bis zwei Millionen Menschen umfasst. Bis die chronisch Kranken durchgeimpft sind, dürfte es also noch einige Wochen dauern. Ähnliches gilt für die Über-70-Jährigen, die beim Impfen noch später an der Reihe sind, aber in den Sterbestatistiken ganz oben stehen. Sie können erst ab Mitte April auf Impftermine hoffen.