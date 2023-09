Rheinische Lösung Was Rheinländer vom Sparen halten

Dazu passt kaum, was den Schwaben als Lebenseinstellung nachgesagt wird: „Schaffe, schaffe, Häusle baue.“ Denn am liebsten sparen sich die rheinischen Menschen (unnötige) gute Vorsätze. Der Rheinländer lebt in Saus und Braus. Da gilt wie so häufig: Et kütt wie et kütt. Die Folge dieser Grundeinstellung ist eine weitverbreitete Freigiebigkeit: Fott domöt. In dem Fall geht es ums Geld, das – ob reichlich vorhanden oder nicht – gern ausgegeben und am liebsten flüssig gemacht wird. „Lösteech jeläve on seelech jestorve, hät dem Düvel die Rechnung verdorve“, schreibt dazu Heinrich Spohr in seinen rheinischen Redensarten. Kurzum: Wer froh lebt, der lässt dem Teufel nichts übrig.