Kolumne „Mit Verlaub!“ : Fromme Wünsche des Bürgertums

Düsseldorf Die Union träumt von einer erneuten Kanzlerschaft 2021. Wenn sie sich da nicht irrt.

Der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne kann sich nach eigener Aussage in der „Welt am Sonntag“ Robert Habeck „als Bundeskanzler vorstellen“. Dazu zweierlei: Vorstellen kann man sich prinzipiell alles. Ferner: Der hamburgische Senior lebt in der Schweiz, könnte also im Falle eines Falles das politische Experiment am offenen Herzen mit einem Bundeskanzler Habeck von Davos aus durchs Fernglas beobachten. 99 Prozent seiner deutschen Landsleute sind dazu nicht in der Lage. Sie wären nach dem heiklen Eingriff des Herzchirurgen Habecks womöglich kränker als vor der OP.