Kolumne „Hier in NRW“ : Corona bremst Mütter aus

Düsseldorf Die Krise verstärkt den Trend wachsender Ungleichheit beim Einkommen. Gelegentlich gibt es Zweifel daran, dass Mütter von der Corona-Krise besonders stark betroffen sind. Dann werden gern Einzelfälle vorbildlicher Väter als Beispiel herangezogen, die sich in den vergangenen Wochen mindestens ebenso um die Kinderbetreuung verdient gemacht haben wie ihre Partnerinnen. Repräsentativ sind diese Männer aber nicht

Eine Ursache ist das in Deutschland immer noch so beliebte Rollenmodell, wonach Mütter in Teilzeit arbeiten oder gar nicht. Eine weitere sind die niedrigeren Löhne, auch in Landestarifverträgen, in frauendominierten, oft systemrelevanten Bereichen. Auch die Minijobs tragen zur Ungleichheit entscheidend bei, so die Forscherinnen. Nach deren nicht allzu gewagter Prognose werden sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern durch die Corona-Krise noch weiter verschärfen, weil auch der Betreuungsaufwand zugenommen hat. Erstaunlich ist aber auch, wie selbstverständlich viele Mütter die zusätzliche Arbeit auf sich nehmen. Und die Diskriminierung.