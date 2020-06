Kolumne: Gott und die Welt : Jeder Mensch ist systemrelevant

Inklusion meint, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und niemand zurückgelassen wird. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu zeigen, dass wir Inklusi­on ernst meinen. Neulich las ich von einer Mutter, die verzweifelt versuchte, ihre Tochter zu besuchen. Die Tochter lebt in einer Wohngruppe für Kinder mit geistiger Behinderung. Wochenlang durfte sie wegen der Corona-Pandemie nicht zu ihr, konnte sie nicht in den Arm nehmen und ihr keinen Mut zusprechen. Doch auch jetzt, mit den Lockerungen, erlaubt das Wohnheim einen Besuch nur einmal in der Woche für eine Stunde, unter Einhaltung des Mindestabstands.

Weiterleiten Drucken Von Rainer Maria Kardinal Woelki

Schon für Menschen ohne Handicap waren die Corona-Regeln oft schwer zu ertragen, selbst wenn sie nachvollziehbar waren. Aber wie ergeht es da erst Menschen, die eine geistige Behinderung haben, denen von heute auf morgen die gewohnte Beziehungsstruktur weggebrochen ist?

Inzwischen sind Besuche eigentlich erlaubt, trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass sich viele Wohngruppen schwertun mit Lockerungen. Aus echter Sorge? Oder macht man es sich zu leicht – nach der Devise: Wer keinen Besuch bekommt, der kann sich nicht infizieren?

Wenn dem so wäre, ermutige ich die Leitungen der Heime: Helfen Sie mit, das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe umzusetzen, denn es gilt für alle Menschen.

Man muss es wohl so sagen: Die Belange von Menschen mit Behinderungen werden nicht ausreichend beachtet. Viele Förderschulen haben noch geschlossen, Regelschulen raten Menschen mit Behinderungen, nicht zu kommen, weil man ihnen die Einhaltung der Hygieneregeln nicht zutraut.

Wenn wir es ernst meinen mit Inklusion, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es zu zeigen: Grenzen wir Menschen, denen es selbst schwerfällt, für ihre Belange zu sprechen, nicht aus. Nehmen wir sie endlich ernst. Für uns Christen ist jede und jeder systemrelevant!