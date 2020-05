Kolumne „Gott und die Welt“ : Händewaschen und Beten

Düsseldorf Wie halten Sie’s mit dem Händewaschen? Gründliches Händewaschen ist wichtig, um die Gefahr einer Virusinfektion zu minimieren. Doch wie lange muss das dauern? 20 bis 30 Sekunden werden empfohlen. Das ist zweimal hintereinander „Happy Birthday“ singen; oder – so rechnete jemand aus – einmal das Vaterunser beten

Dabei ist für mich beim Beten weder die Dauer entscheidend, noch ist es der Ort. Für mich als Christ ist es vielmehr wichtig, dass ich bete und so mit Gott im Gespräch bleibe – gerade jetzt: über das, was mir mit Blick auf das neue Virus Angst macht; über das, was ich nicht verstehe; über das, was mich zweifeln lässt. Ja, die Bedrohung, die mir mit dem Coronavirus so auf den Leib rückt, ist eine Anfrage an den Glauben. Ja, ich erschrecke, wenn ich sehe, wie elend Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sterben. Ja, nicht erst seit dieser Pandemie frage ich mich nach dem Sinn des Leids in der Welt.