Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Der Islam von nebenan

Düsseldorf Der Tag der offenen Moschee steht in der Kritik. Zu Unrecht: Er ist eine Errungenschaft.

Heute, am 3. Oktober, ist Tag der offenen Moschee. Etwa 1000 Gotteshäuser laden ein, 100.000 Besucher werden erwartet, „Heimat(en)“ ist das Motto. Ängste nehmen, Vertrautheit schaffen, ins Gespräch kommen, das ist das Ziel. Gute Sache, oder? Nein, verlogen – so sagt es die Anwältin, Publizistin und Frauenrechtlerin Seyran Ates. Sie hat 2017 in Berlin eine liberale Moschee gegründet und predigt dort als Imamin; das hat ihr Morddrohungen radikaler Muslime eingetragen. Ates sagt nun, Islamverbänden wie der Ditib gehe es oft um Abgrenzung. Die Moscheegemeinden sollten „für das Wohl dieser Gesellschaft beten“, stattdessen betrieben sie Identitätspolitik und schöben am 3. Oktober sich selbst in den Vordergrund.