Kolumne: Berliner Republik : Erst das Andere, dann das Eine

Armin Laschet (CDU, l), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, werden derzeit oft in ihrem Umgang mit der Corona-Krise verglichen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Markus Söder läuft Armin Laschet gerade den Rang ab. Warum die Union erst die Kanzlerkandidatur, dann den CDU-Parteivorsitz klären muss.

Erinnert sich noch jemand an Auto-Quartett? Manchmal schlug die Ente mit ihrem geringen Verbrauch den Rolls Royce mit seinen 300 PS. Und wenn gar nichts ging, musste man sich mit einem schnell hinterhergerufenen „Stich!“ die Vorhand sichern.

Die CDU spielt gerade Vorsitzenden-Quartett. Und die Karten werden von Corona ganz neu gemischt. Der Corona-Contest präsentiert die eigentliche Nummer eins unter den Aspiranten in einer Formkrise. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kann gar nicht schnell genug „Stich!“ sagen. Immer spielt Markus Söder, bayrischer Ministerpräsident, eine Karte aus, die das übertrumpft, was Armin Laschet im Angebot hat.

Warum? Einigen Landesverbänden ist inzwischen bewusst geworden, dass sie mit einem Markus Söder als Kanzlerkandidaten mehr Zustimmung in ihren Regionen erfahren als mit Laschet. Wie aber soll es gehen, erst einen Armin Lachet zum Parteivorsitzenden zu wählen, der dann die Kanzlerkandidatur Markus Söder überlässt? So kann es gut sein, dass die Reihenfolge umgedreht wird: Also dass erst der Kanzlerkandidat, und dann im Dezember den Parteichef bestimmt wird. Die Idee hat schon einmal jemand gehabt und einiges Unverständnis dafür geerntet. Es war Amtsinhaberin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie weiß, wie das ist, wenn man diesen Posten nicht mit den bestmöglichen Startbedingungen übernimmt. Sie muss deshalb ja nach kaum zwei Jahren wieder gehen.