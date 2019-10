Kolumne „Berliner Republik“ : Das grüne Maß aller Dinge

Meinung Berlin Beim Umgang mit den Grünen gelten in vielen Medienhäusern andere Regeln. Sie werden von den Redaktionsstuben teils als politischer Notar betrachtet.

Samstagmorgen, 11 Uhr. Die Nachrichten des Deutschlandfunks eröffnen mit der Meldung, die Grünen hätten ihre Änderungsvorschläge am Klimapaket der Bundesregierung „konkretisiert“. Dann eine lange Liste dessen, wie sie über die Ziele der Koalition hinausgehen wollen.

Zur Erinnerung: Bei den Grünen handelt es sich um eine von vier Oppositionspartejen im Bundestag. Sie sind eine respektable Partei mit Positionen, die man teilen kann oder nicht. Aber die Aufmachermeldung in einem der wichtigsten Radio-Nachrichtensendern des Landes zu grünen Gegenvorschlägen zum Klimapaket der Regierung? Das ist absurd.

Zur Gegenprobe: Ist diese Eröffnung der Nachrichten vorstellbar: „Die AfD hat heute ihre komplette Ablehnung des Klimapakets der Bundesregierung bekräftigt und abermals ihre Zweifel am menschengemachten Klimawandel angemeldet.“ Zu Recht nicht.

Für die Grünen gelten medial andere Regeln. Sie werden von vielen Redaktionsstuben als der politische Notar betrachtet, der die Regierungspolitik beglaubigt. Das ist nicht nur eine unangemessene Vorzugsbehandlung. Das ist unprofessionell und demokratieschädigend. Komischerweise gilt beim Klima nicht, was vorher bei der Migration galt. Hier hieß es immer, ein Thematisieren mache nur die AfD stark. Das war schon damals Blödsinn und eine reine Schutzbehauptung. Beim Klima aber darf, ja muss man offenbar das Geschäft der Grünen betreiben. Also so vorgehen, wie es beim anderen Thema strikt verboten und angeblich fürchterlich falsch war.