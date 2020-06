Kolumne „Berliner Republik“ : Das Coronavirus schadet der AfD

Berlin In den vergangenen Jahren ging der Trend für die Partei stets nach oben. In der Pandemie dringt sie jedoch mit ihrer Angst-Politik nicht durch. In Umfragen ist die AfD erstmals stark abgerutscht.

Die Umfragewerte für die große Koalition sind in Regionen zurückgekehrt, als habe es die Flüchtlingskrise mit dem Aufstieg einer radikalisierten AfD nicht gegeben. Die Union steht wieder bei 40 Prozent. Die SPD kann zwar nicht im gleichen Umfang profitieren. Die Mehrheit des Regierungsbündnisses ist aber inzwischen wieder so komfortabel, dass die Koalition das Attribut „groß“ zu Recht trägt.

Die AfD hingegen, die in den vergangenen Jahren nur den Trend nach oben kannte, ist erstmals empfindlich und in mehreren Umfragen abgerutscht. Bundesweit steht sie bei nur noch acht Prozent. In der Vermittlung ihrer Ideen und ihrer Ideologie stößt sie in Corona-Zeiten auf das Problem, dass das Virus eine neuartige Bedrohlungslage darstellt. Die von der AfD geschürten, eher diffusen Ängste vor Überfremdung, Islamisierung sowie einem Niedergang abendländischer Kultur und westlichen Wohlstands geraten in den Hintergrund. Mit Corona sind der AfD die Themen abhanden gekommen.

Die Proteste gegen die Kontaktbeschränkungs-Maßnahmen sind zwar auf den Straßen präsent, haben aber nicht die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung erfasst. Im Gegenteil: Die Zustimmungswerte zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung und der Landesregierungen sind sehr gut. Die Gegner dieser Politik sind zudem keiner einheitlichen politischen Strömung zuzuordnen – auch nicht der AfD, die die Regierung im Zickzack-Kurs immer wieder für deren Corona-Management angegriffen hatte.

Den enormen Zuspruch zur Corona-Politik der Bundes- und Landesregierungen, die durchaus eine Reihe von Richtungswechseln hinlegten, mag sich aus dem internationalen Vergleich ergeben. Kaum ein anderer ist bisher so gut durch diese Krise gekommen wie Deutschland.