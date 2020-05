Kolumne: Gott und die Welt : Gemeinsam die Krise meistern

Düsseldorf Hass und Angst lähmen. In diesen Tagen braucht es vor allem Mut und Verständnis. Wir Menschen brauchen einander, und zwar mit allen Sinnen. Die Lockerungen vieler Maßnahmen sind menschlich gesehen richtige Schritte.

Es waren herzzerreißende Szenen am vergangenen Sonntag in vielen Altenheimen: Nach Wochen der Trennung standen sich Ehefrauen und Ehemänner, Mütter und Töchter, Väter und Enkel gegenüber. Am Muttertag sprachen sie wieder direkt miteinander, wenn auch zwei Meter voneinander entfernt oder durch eine Acrylglasscheibe getrennt.