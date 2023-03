Koalitionsausschuss endet: Ampel-Koalition verständigt sich auf Maßnahmenbündel

Die Ampel-Koalition hat sich am dritten Verhandlungstag auf ein Maßnahmenbündel etwa zur Stärkung von Straßen und Bahn sowie auf einen Umbau des Klimaschutzgesetzes verständigt. Das teilte SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstag nach insgesamt etwa 30-stündigen Beratungen des Koalitionsausschusses bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit den Parteivorsitzenden von Grünen und FDP in Berlin mit.