Berlin: Koalition will Roboter testen

Koalition will Roboter testen

Berlin Union und SPD wollen die Künstliche Intelligenz vorantreiben.

Unten am Staffelsee ist die große Koalition wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nicht mehr auf der Höhe der Zeit, wie es Unionsfraktionschef Volker Kauder noch am Vortag auf der Zugspitze empfunden hatte. Jetzt in Murnau zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung der Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD rücken die realen Probleme wieder näher, und da stellt Kauder fest: Mit der Digitalisierung hinke Deutschland international hinterher. Es sei eine der großen Herausforderungen, mit Künstlicher Intelligenz zu lernen und zu arbeiten.