Aktuelle Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut Mehrkindfamilien besonders von Kinderarmut betroffen

Kinder- und Jugendarmut bleibt ein drängendes Problem in der Bundesrepublik. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene ist von Armut bedroht. In absoluten Zahlen bedeutet das: Knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren galten bereits 2021 in Deutschland als armutsgefährdet. Das geht aus der neuen Untersuchung „Kinder- und Jugendarmut in Deutschland“ hervor, die die Bertelsmann Stiftung an diesem Donnerstag veröffentlicht hat.