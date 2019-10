Votum zum Parteivorsitz : Knapp 30 Prozent der SPD-Mitglieder haben bislang abgestimmt

Die Kandidatenduos für den Parteivorsitz der SPD stehen am 12. Oktober bei der letzten Regionalkonferenz im Biergarten des Münchner Löwenbräukellers zusammen.

Exklusiv Berlin Beim SPD-Mitgliedervotum zur Wahl der nächsten Parteivorsitzenden wurden gut 123.000 Stimmen abgegeben. Generalsekretär Lars Klingbeil hofft bis Ende der Woche auf noch mehr Beteiligung. Eine Beschwerde gegen das Verfahren wurde von einem weiteren Gericht zurückgewiesen.

Die SPD sucht eine neue Parteiführung. Sechs Kandidatenduos sind noch im Rennen, jetzt ist die Halbzeit des Mitgliedervotums vorbei. Bislang wurden 123.010 online und per Brief abgegeben, stimmberechtigt sind 425.630 Mitglieder. Das entspricht einer bisherigen Wahlbeteiligung von 28,9 Prozent, wie der SPD-Parteivorstand unserer Redaktion mitteilte. Noch bis einschließlich Freitag ist die Stimmabgabe möglich.

Beim vergangenen Mitgliedervotum im Frühjahr 2018 konnten die Genossinnen und Genossen über den Eintritt in die große Koalition abstimmen. 78 Prozent der Mitglieder nahmen an der Abstimmung teil, damals lobte die Parteispitze den hohen Wert. Dieses Mal geht man im Willy-Brandt-Haus von einer etwas geringeren Wahlbeteiligung aus. Das könnte zum einen an einer Entscheidung zwischen sechs Teams statt der klaren Ja-Nein-Frage zur Koalition liegen. Zum anderen führte Experten zufolge auch die „No-Groko“-Kampagne der Jusos zu einer starken Mobilisierung bei Befürwortern und Gegnern des Bündnisses mit der Union.