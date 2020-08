Verbraucherschutz : Klöckner bringt Nährwertampel ins Kabinett ein

Julia Klöckner (CDU), Bundesernährungsministerin, stellte Ende September 2019 in ihrem Ministerium das neue Nährwertkennzeichen Nutri-Score vor. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Nach langem Ringen von Politik und Wirtschaft um ein neues Label für Lebensmittel soll sich künftig die Ampelkennzeichnung Nutri-Score durchsetzen. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt auf Freiwilligkeit, Verbraucherschützer fordern eine Verpflichtung der Hersteller von Fertigprodukten.

Verbraucher sollen künftig leichter auf der Vorderseite von Lebensmittelverpackungen erkennen können, ob das Produkt zu einer gesunden Ernährung beiträgt oder nicht. Das Bundeskabinett will dafür an diesem Mittwoch eine Verordnung von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) verabschieden, die die Verbreitung der Nährwertampel Nutri-Score fördern soll. Verpflichtet werden die Lebensmittelhersteller damit jedoch nicht, die Ampel zu verwenden.

Von einem grünen A bis zu einem roten E zeigt das Label in fünf Stufen an, wie sehr das jeweilige Lebensmittel Teil einer gesunden Ernährung sein kann: Produkte mit einem grünen A können wegen eines geringeren Zucker-, Salz- oder Fettgehalts in größeren Mengen bedenkenlos verzehrt werden als Produkte mit einem roten E.