Streit zwischen Bund und Ländern : Verhandlungen im Vorweihnachtsstress

Der Bundesrat hat mehrere im Klimapaket vorgesehene Steuer-Änderungen vorerst gestoppt - darunter die Erhöhung der Pendlerpauschale, die steuerliche Förderung für Gebäudesanierung und die Steuersenkung für Bahntickets im Fernverkehr. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Bund und Länder ringen um günstigere Bahntickets, eine Erhöhung der Pendlerpauschale und um einen höheren CO2-Preis. Der Zeitplan ist extrem eng.

Das Ringen um die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung gerät unter Zeitdruck. Bis Ende kommender Woche soll es eine Einigung zwischen Bund und Ländern bei steuerrechtlichen Anpassungen geben, etwa die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Das Problem: Insbesondere die Vorstellungen der Grünen, die derzeit in zehn von 16 Ländern mitregieren, liegen gleich in mehreren wichtigen Fragen quer zu den Linien von Union und SPD. Sie müssen den Steuergesetzen zustimmen, damit sie in Kraft treten können.

Am Montagabend kam das erste Mal der Vermittlungsausschuss zusammen. In diesem Rahmen tagt wiederum eine Arbeitsgruppe ausgewiesener Experten aus Bund und Ländern, um Kompromisse zu finden. Am Dienstag trafen sich die 18 Mitglieder der Arbeitsgruppe in Berlin – je neun aus Bundestag und Bundesrat. Teilnehmer sprachen im Anschluss von konstruktiven Gesprächen.

Nötig sind die Vermittlungen, weil die Grünen auf substanzielle Nachbesserungen am Klimapaket der Bundesregierung pochen und auch Länder, die von Union und SPD geführt werden, mehr finanzielle Entlastungen haben wollen. Von Länderseite wurden Einnahmeausfälle von bis zu 2,5 Milliarden Euro angeführt und darauf hingewiesen, dass der Bund gleichzeitig Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung habe. Unter anderem geht es um eine Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets im Fernverkehr und eine Förderung der energetischen Sanierung von Wohnhäusern – beides soll nach den Plänen der Koalition Anfang 2020 in Kraft treten. Allerdings würde die geplante Senkung der Bahnpreise um zehn Prozent nur kommen, wenn es bis zum 20. Dezember eine Einigung zur Mehrwertsteuer gibt. Das machte ein Bahnsprecher deutlich. Weil das alle Beteiligten wollen und weil die strittigen Punkte in einem Paket zusammenhängen, ist der Zeitdruck so groß.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftigte am Dienstag, dass er die geplante Anhebung der Pendlerpauschale nach wie vor sehr kritisch sieht. Ein CO 2 -Preis von zehn Euro pro Tonne entfalte keine Lenkungswirkung. Dann gebe es auch keinen Grund, die Pendlerpauschale anzuheben, sagte er in Stuttgart. Der geplante Einstiegspreis von zehn Euro CO 2 pro Tonne auf Kraftstoffe und Heizöl ab 2021 gehört zu den Teilen, die eigentlich bereits besiegelt sind. Als denkbar aber gilt, dass es im Vermittlungsausschuss eine politische Vereinbarung gibt, den Einstiegspreis doch noch anzuheben — im Gegensatz etwa zu einer Zustimmung der Grünen für eine höhere Pendlerpauschale. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch und Achim Post, erklärten, es sei auch um den CO 2 -Preis gegangen. „Uns kommt es aus sozialdemokratischer Sicht darauf an, mit den Maßnahmen effektiven Klimaschutz und einen starken sozialen Ausgleich zu verbinden.“

(jd/dpa)