Klimaschutz : SPD erhöht Druck auf Union für neues Klimaschutzgesetz

Berlin An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett das eilig nachgebesserte Klimaschutzgesetz verabschieden. Die SPD warnt den Koalitionspartner vor Blockaden im Bundestag. Und auch intern gibt es kritische Stimmen bei CDU und CSU.

Zwar hatte es in den vergangenen Wochen im Zuge des Wahlkampfs immer mehr Äußerungen aus der CDU für verstärkten Klimaschutz gegeben. Die CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kinnert sieht jedoch noch Luft nach oben – und weist auf den Druck auf ihre Partei hin, noch vor der Bundestagswahl beim Klimaschutzgesetz nachzubessern. „Zivilgesellschaft ist in einer Demokratie ein legitimes Korrektiv und der Druck, beim Klimaschutz nachzubessern, hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Für die Union kommt natürlich hinzu, dass die Grünen bei der Bundestagswahl unser Hauptmitbewerber sind“, sagte Kinnert unserer Redaktion. Die Grünen würden „sehr ambitionierte Klimaziele“ vertreten und damit „ein sehr berechtigtes gesellschaftliches Anliegen, das quer durch alle Schichten, Milieus und Generationen Zuspruch findet“ treffen. „Am Ende des Tages ist es mir egal, ob die CDU selbst darauf gekommen ist oder mitzieht, weil sie mitziehen muss. Ich halte es für glaubhaft und erfolgsversprechend, wenn die CDU Ansätze formuliert, die in den ambitionierten Zielen mit den anderen übereinstimmen, aber ihren eigenen Prinzipien gerecht werden“, sagte Kinnert weiter. „Deswegen glaube ich nicht an die Dogmatik des Fleisch-, Pkw- und Flug-Verzichts, sondern an Technologieoffenheit und ein ressourcenschonendes Wirtschaften.“ Kinnert sprach sich für „mehr Investitionen in grüne Start-ups und in agile Infrastruktur“ aus und formulierte den Anspruch, dass auch finanziell schwächere Familien „sich faire und langlebige Produkte leisten können“.