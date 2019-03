Kommentar zum Klimaschutz: Klimakanzlerin?

Meinung Der Klimawandel und die negativen Folgen für den Planeten sind unbestritten. Die Schüler haben mit ihren Demonstrationen das richtige Thema zur richtigen Zeit in eine weltweite Bewegung gebracht. Eine Generation begehrt auf.

Was hilft es, wenn Deutschland die treibhausgas­arme Kernenergie ablehnt und Kohlemeiler abschaltet, während Polen und England neue Atomkraftwerke bauen und in 60 Ländern weltweit 1600 neue Kohlekraftwerke entstehen? In Europa wird Plastik weitgehend recycelt, was wir nach Asien exportieren aber nicht. Es ist gut, wenn Städte Umweltspuren einrichten, aber warum ist das Fliegen noch so billig? Wir brauchen einen globalen Preis für CO 2 . Dafür muss sich Deutschland einsetzen. Wo ist eigentlich die Klimakanzlerin?