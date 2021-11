Klimagipfel leitet Kohleausstieg ein : Die wichtigen Trippelschritte von Glasgow

Menschen stehen bei der UN-Klimakonferenz COP26 unter einem Globus. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Mit gut einem Tag Verspätung ist die UN-Klimakonferenz in Glasgow am Samstag zu Ende gegangen. Sie war geprägt von zähen Verhandlungen um technische Details, nicht von Jubelbildern wie vor sechs Jahren. Was an den Beschlüssen begrüßenswert ist - und wo Glasgow gescheitert ist.