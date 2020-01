Historisches Urteil : Klimaflüchtlinge können Asylanspruch haben

Genf Der UN-Menschenrechtsausschuss beschließt: Klimaflüchtlingen darf das Recht auf Asyl nicht verweigert werden. Ein Betroffener hatte geklagt.

Klimaflüchtlingen darf die Möglichkeit auf Zuflucht in einem anderen Land nicht verweigert werden, wenn ihr Leben in Gefahr ist - zu diesem Schluss kommt ein UN-Menschenrechtsausschuss, der sich erstmals mit der Klage eines Betroffenen befasst hat. Das UN-Menschenrechtsbüro bezeichnete die Entscheidung am Dienstag in Genf als „historisch“.