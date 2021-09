Unbefristeter Hungerstreik : Lebensgefährlicher Klima-Protest geht weiter – Greenpeace fordert das Ende

Seit mehr als zwei Wochen führen Klima-Aktivisten vor dem Berliner Reichstag einen Hungerstreik. Unter anderem Greenpeace sorgt sich um die Gesundheit und appelliert dringend den Streik zu beenden.

Berlin (dpa) - Die Umweltorganisation Greenpeace appelliert an die Klima-Aktivisten am Berliner Reichstag, ihren seit mehr als zwei Wochen andauernden Hungerstreik sofort zu beenden. „Wir teilen das Anliegen der Protestierenden um ihre Zukunft, aber wir appellieren an sie, aus Sorge um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen, diese Zukunft und ihr junges Leben nicht aufs Spiel zu setzen“, schrieb der Greenpeace-Vorsitzende Martin Kaiser am Freitag in einer Stellungnahme.