Anpassung an Krisen : Warum Vorkehren so schwer fällt

Energie zu sparen ist ein Mittel, um durch die Krise zu kommen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meinung Die aktuellen Krisen verlangen weitsichtiges Handeln, auch gegen eigene Interessen. Doch viele haben genug von Verzichtsappellen und flüchten sich in Ignoranz. Über innere Schweinehunde – und was sie vertreibt.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Die Wälder brennen, Corona grassiert auch im Sommer und irgendwo auf den Konten der Energieversorger laufen gerade bedrohliche Kosten auf. Doch ein Billigflug geht noch, Fleischverzicht lieber nach der Grillsaison, Maske im Bus – vergessen, und das mit dem Energiesparen kann noch ein bisschen warten. Sind ja noch ein paar Monate bis zum Winter, und wer weiß schon genau, was dann wirklich kommt? Dieser Wladimir Putin ist ja unberechenbar.

So unterschiedlich die Krisen der Gegenwart gelagert sind, sie alle fordern etwas, das Menschen grundsätzlich schwerfällt: vorausschauendes Denken – und noch viel schwerer: vorausschauendes Handeln. Denn es gibt diesen Korridor vor der Katastrophe, die Zeit, da man gegensteuern könnte, damit alles nicht so schlimm wird. Doch spürt man in dieser Phase eben noch nicht am eigenen Leib, was bald Realität werden könnte. Und so setzen Abwehrmechanismen ein: Man sagt sich, dass es schon nicht so schlimm wird. Oder gönnt sich noch was, ehe es nicht mehr geht. Oder hofft auf die späte wundersame Lösung aller Probleme. Wie im griechischen Theater. Nur heißt der deus ex machina heute Technologie.

Darüber zu klagen oder das nächste Untergangsszenario zu beschwören, ist wenig sinnvoll. Menschen handeln ja durchaus rational, wenn sie nicht jede Mahnung, nicht jeden apokalyptischen Ausblick an sich heranlassen, weil das Leben sonst ziemlich schwer auszuhalten ist. Was die vielen, durchaus berechtigten Mahnungen und Warnungen mit jungen Leuten anstellen, zeigt sich gerade erst. Manche bewegt es, politisch aktiv zu werden, manchen vergeht aber auch die Lust auf Zukunft und sie tun sich schwer, ins eigene Leben aufzubrechen.

Auch eine gewisse Skepsis gegenüber Prognosen ist durchaus nachvollziehbar. Es kommt nicht immer so schlimm, wie Experten zunächst befürchten. Das hat ja auch das Auf und Ab in der Pandemie gelehrt. Damals haben viele einen Schlüsselbegriff gelernt: Präventionsparadox. Wenn viele sich zum Umlenken motivieren lassen und die Katastrophe tatsächlich nicht eintritt, lässt das die Anstrengungen überzogen erscheinen – obwohl gerade das Bemühen um Prävention die Katastrophe verhindert hat.

Es ist ein Merkmal der Gegenwart, dass dieses Denken in Optionen, Risiken und Wahrscheinlichkeiten und das beständige Abwägen zwischen individuellen Interessen und Gemeinwohl selbst das Alltagshandeln begleitet. Das ist anstrengend, aber es gehört inzwischen zu einem verantwortlichen Leben dazu. Auch das zu beklagen, ist verständlich, aber wenig sinnvoll.

Was hilft also, wenn Düsterszenarien und Appelle sich mehren, aber gerade nicht den erwünschten Effekt bringen, sondern Menschen in die Ignoranz flüchten? Ein Mittel ist, statt düster zu raunen, konkret zu beschreiben. Sowohl bei dem, was bevorsteht, wie dem, was man dagegen tun kann. Alles andere lässt nur Ohnmachtsgefühle zurück. Darum ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn Vermieter ihren Mietern jetzt konkret auflisten, was das Heizen in wenigen Wochen kosten wird. Und wo die Strompreise gerade stehen. Auf konkrete Zahlen kann man sich vorbereiten, sich einschränken, etwas zurücklegen. Vor dem, was man konkret kennt, muss man keine diffuse Angst haben, man kann ihm begegnen, so gut es eben geht.

Das bedeutet allerdings auch, dass alle praktischen Empfehlungen etwa zum Energiesparen, zur individuellen Teilhabe an der Verkehrswende oder zum Ressourcen schonenden Konsum nicht automatisch als Spaßbremserei und Verboteritis gegeißelt werden sollten. Natürlich kitzelt es Abwehrreflexe, wenn Menschen anderen Menschen Ratschläge zum Zurückstecken geben. Oft gibt es da ja auch noch ein Macht- und Verdienstgefälle. Besserverdiener erklären denen, die als erste auf die Preise achten müssen, wie Verzichten geht. Das ist auch eine Frage der Tonlage.