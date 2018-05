Gütersloh: Kita-Gebühren belasten Arme stärker

Gütersloh In NRW zahlen Eltern mehr für einen Kindergartenplatz als im Bundesschnitt.

Die Gebühren fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus. NRW liegt dabei etwas über dem Bundesschnitt. Dort wenden Familien im Mittelwert 6,6 Prozent ihres Nettoeinkommens auf - deutschlandweit sind es 5,6 Prozent. Genaue Werte speziell für Nordrhein-Westfalen enthält die Erhebung nicht. Die finanzielle Belastung der Familien variiere je nach Wohnort, kritisierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Am höchsten ist der Anteil in Schleswig-Holstein mit 8,9 Prozent, am niedrigsten in Berlin mit 2,0 Prozent. Eine Mehrheit von 53 Prozent der ärmeren und 59 Prozent der reicheren Eltern würde für mehr Personal und bessere Ausstattung auch höhere Beiträge akzeptieren.