Humanitäre, rechtliche, ethische und sicherheitspolitische Fragen Warnung vor Killerrobotern – UN und Rotes Kreuz verlangen Verbot

Vielerorts wächst die Sorge über autonome Waffensysteme, die ohne menschliches Zutun Ziele suchen und feuern. Sie werden umgangssprachlich Killerroboter genannt. Dringend nötig sei ein internationaler Vertrag, der klare Schranken setzt, „um die Menschheit zu schützen“, verlangten UN-Generalsekretär António Guterres und die Chefin des Internationale Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. So ein Vertrag solle bis 2026 fertig gestellt werden.