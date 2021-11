CDU-Parteivorsitz : Kein Votum für Brandenburgerin Buder bei Kandidatur um CDU-Vorsitz

Strausberg Die Brandenburgerin wollte es mit Friedrich Merz und Co. aufnehmen - doch Sabine Buders Bewerbung für den Vorsitz der Bundes-CDU ist gescheitert.

Die Brandenburgerin wollte es mit Friedrich Merz und Co. aufnehmen - doch Sabine Buders Bewerbung für den Vorsitz der Bundes-CDU ist gescheitert. Mit 7 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen und 4 Ja-Stimmen hat sich der 13-köpfige Kreisvorstand von Märkisch-Oderland am Dienstagabend in einer digitalen Sitzung gegen eine Nominierung der früheren Bundestagskandidatin ausgesprochen. Das teilte die Kreisvorsitzende Kristy Augustin im Anschluss der Deutschen-Presse-Agentur mit. Zehn Mitglieder hätten an der Sitzung teilgenommen, das Votum der restlichen Kreisvorstandsmitglieder habe ihr schriftlich vorgelegen.