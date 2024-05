Verleihung in Aachen Karlspreis gegen Antisemitismus

Während im Rathaus die Preisverleihung stattfand, feierten die Aachener in der Altstadt ein Europafest, auf dem es ausgesprochen friedlich blieb. Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreisdirektoriums, bedankte sich bei den Bürgern für einen Tag „ohne jede Störung, ohne jede Gefährdung“. Eine angemeldete Demonstration zum Thema „Auch die Stimme Palästinas muss gehört werden“ war rund um Dom und Rathaus nicht wahrnehmbar. Damit ging es in Aachen auch ungleich ruhiger zu als im Vorjahr, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Karlspreis bekam und persönlich in Empfang nahm. Damals erlebte die Stadt so hohe Sicherheitsvorkehrungen wie seit der Karlspreis-Verleihung an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton im Jahr 2000 nicht mehr.