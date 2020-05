Kostenpflichtiger Inhalt: Für die Zeit nach Corona : Karliczek will zehn Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung (Archiv). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Am Dienstag berät der Koalitionsausschuss von Union und SPD über das milliardenschwere Konjunkturpaket für Hilfen in der Corona-Krise. Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will innovative Unternehmen und Forschungseinrichtungen fördern.