Zu Waffenlieferungen an die Ukraine und einer Führungsrolle Deutschlands : Schweres Gepäck

Meinung Die Debatte um die Lieferung schwerer Waffen, vor allem Kampfpanzer aus Deutschland, an die Ukraine flacht nicht ab. Deutschland kann sich nicht weiter hinter den Alliierten verstecken, sondern muss jetzt liefern. Die erste nationale Sicherheitsstrategie, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in ihrer sicherheitspolitischen Grundsatzrede skizziert, kann dahinter nicht zurückbleiben, auch wenn sie Sicherheit umfassend definieren will

Christine Lambrecht reist ab sofort mit schwerem Gepäck. Deutschland als Führungsmacht! Ein Wort wie ein Ausrufezeichen. Das wiegt schwer. Daran kann man sich verheben – auch und gerade als deutsche Verteidigungsministerin. Das weckt Erwartungen im Ausland, an denen Lambrecht nicht mehr vorbeisehen kann. Und das ist ein Anspruch, dem sie auch der Bundeswehr gegenüber gerecht werden muss. Die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt hat in ihrer Grundsatzrede nun also das Kommando ausgegeben, für Deutschland in Europa und in der Welt eine Führungsrolle zu beanspruchen – und zwar auch militärisch. Angesichts der latenten Überlastung und Überforderung der Truppe, die nach eigenem Bekunden mit Auslandseinsätzen auf drei Kontinenten permanent am Limit ihrer Möglichkeiten ist, vollzieht Lambrecht ein gewagtes Manöver. Sicher, gemessen an seiner Wirtschaftskraft, seiner Größe und seiner geografischen Lage, kann Deutschland grundsätzlich mehr als es derzeit tut. Während seiner zwei Jahre 2019/2020 als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat haben deutsche Minister unter anderem von Vertretern afrikanischer Staaten gehört, sie wünschten sich eine stärkere Rolle Deutschlands auf der Weltbühne. Nun also soll Deutschland nach den Worten von Lambrecht auch militärisch führen, wo doch gerade die Europäer immer wieder auf die Nato-Führungsmacht USA bauen, wenn es im eigenen Vorgarten brennt.