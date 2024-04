Wüst in den USA Deutsche Luftfahrtexperten beginnen Ausbildung am Kampfjet F-35 in USA

Luftfahrtexperten des Rüstungskonzerns Rheinmetall werden ab sofort im Norden von Los Angeles für den künftigen Bau des Mittelrumpfteils des Kampfjets F-35 in Deutschland ausgebildet. „Hier wird in diesen Tagen die Zeitenwende sehr konkret“, betonte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) während seines Besuch des Produktionswerks des Rüstungsunternehmens Northrop Grumman in Palmdale im Bundesstaat Kalifornien.