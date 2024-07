Kamala Harris im Netz Die Göre für das Weiße Haus

Auf einmal werden Kamala Harris‘ vermeintliche Schwächen ihre Stärken – vor allem für den Wahlkampf in den digitalen Medien. Bei Tiktok und Instagram schneiden Fans Szenen zusammen, in denen Harris herzhaft lacht oder steife Auftritte durch ein Tanzschrittchen lockert. Plötzlich gilt Harris als „brat“. Ein Etikett, das ihr die britische Sängerin Charli XCX verliehen hat. Brat bedeutet Göre, die Sängerin hat ihr jüngstes Album so genannt und bestärkt darin junge Frauen, unangepasst ihren Weg zu gehen, sich nicht selbst in Barbie-Klischees zu zwängen, besser, anmaßend, unverblümt, chaotisch und vor allem bei sich selbst zu sein. Mit dem simplen Satz, Kamala Harris sei „brat“, hat Charli XCX einen Zusammenhang hergestellt, zwischen einer gebildeten, schwarzen Frau in den USA, die nach der Macht greift, und einer jungen Generation von Frauen, die nicht mehr um Anerkennung bei den Männern bittet, sondern selbstbewusst weibliche Vorbilder markiert. Das Team von Kamala Harris hat sofort reagiert. Das verschafft nun auch Charli XCX neue Aufmerksamkeit. Die Pop-Kultur ist angesprungen auf die Wende im amerikanischen Wahlkampf. Das liberale Amerika will den republikanischen Antidemokraten Donald Trump verhindern. Aber es geht auch um weibliche Selbstermächtigung. Um junge Frauen, die eine Kandidatin unterstützen, weil sie sich von ihr am ehesten repräsentiert fühlen.