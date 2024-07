Sprache Schere, Pascal, Pyrotechnik – was Jugendwörter wirklich über Jugend verraten

Und das ist der Witz an dieser jährlichen Sprachkür. Sie interessiert für Jugendkultur und deckt zugleich auf, wie wenig ältere Generationen oft über den Humor, den Alltag, den Medienkonsum der Jüngeren wissen. Das liegt in der Natur der Sache und soll so sein. Nichts ist schlimmer, als Ältere, die sich an Jugendsprache vergreifen und versuchen, sich dadurch cool zu geben. Bei Turnschuhen mag das noch angehen, Sprache ist entlarvender. Die Wörter der Jugendlichen gehören der Jugend, dürfen von älteren Semestern aber betrachtet werden. Damit hat es Nachrichtensprecherin Susanne Daubner unter jungen Leuten auch zum Kultstatus gebracht. Sie verliest die jährlichen Kandidaten für die Jugendwort-Wahl, mit nachrichtlicher Strenge, ohne jeden Versuch der Anbiederung, mit leicht ironischem Ernst. Mit Wertschätzung also. Das kommt an bei jungen Leuten. Daubners Ankündigung, den Job an jemand anderen weitergeben zu wollen, ruft entsprechend Bestürzung in den digitalen Netzwerken hervor. Der Reiz des Jugendworts liegt nun mal im Kontrast zwischen jugendlicher Unverfrorenheit im Umgang mit Sprache und der erwachsenen Ernsthaftigkeit, dieses Phänomen zu betrachten.