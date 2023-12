Kritik am Atomausstieg Junge Union NRW zieht vors Bundesverfassungsgericht

Verfassungsklagen gegen die Ampel aus Unionskreisen scheinen derzeit en Vogue zu sein. Nachdem zuletzt die Bundestagsfraktion die Bundesregierung mit ihrer Klage zum Haushalt in eine veritable Regierungskrise gestürzt hat, schickt sich nun die Junge Union in NRW an, ebenfalls gegen die Ampel juristisch zu Felde zu ziehen. Vier führende Mitglieder des CDU-Nachwuchses haben mit Unterstützung des Umweltrechtlers Michael Kotulla von der Universität Bielefeld eine Klage eingereicht. Nach JU-Auffassung verstößt die Bundesregierung gegen ihre Pflicht zum Klimaschutz und zum Schutz der Freiheit künftiger Generationen, „indem sie aus rein ideologischen Gründen nicht die Grundsatzentscheidung zum Ausstieg aus der Kernkraft aus dem Jahr 2011 nach Abschluss des Pariser Klimaabkommens oder spätestens nach der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine noch einmal überdacht hat“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands.