JU-Chef von NRW spricht sich für Laschet aus : „Kanzlerkandidatenkür ist keine Castingshow“

Der Landesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, positioniert sich im Zweikampf um die Spitzenkandidatur der Union klar auf Seiten von Armin Laschet und kritisiert Markus Söders Pandemiepolitik.

Winkel Für die Frage, wer Kanzlerkandidat werden soll, ist das maßgebliche Kriterium: Wer kann das Land am besten regieren? Die andauernde Fixierung auf die letzte Umfrage, die ganze Ausrichtung des politischen Handelns auf die aktuelle Stimmungslage, finde ich unseriös. Wenn wir sagen, wir stellen denjenigen auf, der am beliebtesten ist, muss die Union Günther Jauch aufstellen, da er der beliebteste Deutsche ist, schon lange vor Corona. Wir sind hier aber nicht in einer Casting-Show, sondern es geht um die Führung der Bundesrepublik, also um die Frage: wer kann das Land am besten regieren?