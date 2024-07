Joe Bidens Rede an die Nation Warum Abtreten schwerfällt

So viel Trotz gönnt sich Joe Biden dann doch: „Ich glaube, dass meine Bilanz als Präsident, meine Führungsrolle in der Welt und meine Vision für Amerikas Zukunft eine zweite Amtszeit verdient haben“, sagt der amerikanische Präsident gleich zu Beginn seiner Rede an die Nation. Doch der Schutz der Demokratie wiege schwerer als persönliche Ambitionen. Zur besten Sendezeit hat sich Biden an sein Volk gewandt, um seinen Rückzug aus dem Wahlkampf um die nächste Präsidentschaft noch einmal persönlich zu erklären. Aus Altersgründen geht er. Und wie er seine Rede mit starrem Blick vom Teleprompter abliest, sich einige Male verhaspelt, viele Wörter undeutlich spricht, als reiche die Konzentration nicht mehr für jede Silbe, all das ist Beleg dafür, dass er diesen Schritt früher hätte gehen müssen. Denn in der Rede scheint etwas auf, das nicht mehr zusammenpasst: Auf der einen Seite die hohen Worte, die pathetischen Gründe für seinen Entschluss – der Schutz der Demokratie, das Zusammenführen der Nation. Auf der anderen Seite die Brüchigkeit der Sprache, die Zerbrechlichkeit des Auftritts, das Durchscheinen des Alters als Schwäche.