Kommentar : Spahns Marketing-Trick in sinnvoller Sache

Berlin Der Gesundheitsminister beweist mit seiner angekündigten Reform der Notfallversorgung Gespür für richtiges, wenn auch durchschaubares Timing. Das Vorhaben selbst ist dringend nötig, muss aber auch umfassend umgesetzt werden.

Was hatte Kanzlerin Merkel über ihren Gesundheitsminister gerade noch gesagt? „Er schafft ne ´Menge weg.“ Und eine Woche ist es her, da wurde klar, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Verteidigungsministerium wechselt – und nicht ihr Parteifreund und Konkurrent Jens Spahn. Und jetzt, zwei Tage bevor Kramp-Karrenbauer in einer eigens einberufenen Sondersitzung des Bundestages vereidigt wird, sorgt Spahn wieder einmal für Schlagzeilen. Öffentlichkeitswirksam gibt der Minister bekannt, dass er die Notfallversorgung in Deutschland reformieren will. Die Eckpunkte liegen zwar schon seit Dezember auf dem Tisch, doch jetzt hat er einen ersten Arbeitsentwurf an die Länder geschickt. Normalerweise sorgt ein solcher Vorgang nicht für besondere Aufmerksamkeit. In der Ferienzeit hingegen ist das Interesse daran größer – und erst recht in Zeiten von CDU-internen Machtkämpfen.