Schulstress Familienqual Hausaufgaben

Wegen dieser Diagnose nun kurzerhand das Ende der Hausaufgaben zu fordern, ist allerdings so simpel wie falsch. Zum einen wäre es zum Nachteil der Kinder. Denn Lernen ohne zu üben, funktioniert nun mal nicht. Natürlich muss Schulstoff daheim vertieft, Gelerntes angewendet und durch Übungen verinnerlich werden, dazu reicht die Zeit in der Schule nicht. Es sei denn, Kinder besuchen Schulformen mit Tagesangeboten, bei denen genau das in der Schule erledigt wird. Und zwar tatsächlich, nicht nur auf dem Papier. Aber zur Schule zu gehen, bedeutet nun mal auch, sich den Mühen des Lernens auszusetzen, auch zu lernen, mit den Unlustgefühlen umzugehen und den Medienkonsum so zu dosieren, dass konzentrierte Phasen am Tag weiter möglich sind. Das ist heute schwieriger geworden.