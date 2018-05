Rom/Berlin: Italien steuert auf Neuwahl zu

Rom/Berlin Staatspräsident Mattarella verweigert einer Regierung der Populisten seine Unterstützung. Nun soll der Ökonom Cottarelli eine Regierung bilden - die aber dürfte kurzlebig sein. Die Kanzlerin mahnt.

Nach dem Scheitern der geplanten populistischen Koalition in Italien soll der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli das Land zu einer Neuwahl führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds (IWF), eine Expertenregierung zu bilden. Cottarelli hatte von 2008 bis 2013 beim IWF gearbeitet. Außerdem diente der 1954 im norditalienischen Cremona geborene Ökonom in der Regierung unter Ministerpräsident Enrico Letta (2013/14) als "Sparkommissar".

Am Sonntag waren die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung am Einspruch des Staatspräsidenten mit ihren Bemühungen gescheitert, eine Regierung zu bilden. Mattarella hatte dem Kandidaten für das Finanzministerium, dem 81-jährigen Paolo Savona, seine Zustimmung mit der Begründung verweigert, dieser habe mit dem Austritt aus der Eurozone gedroht. Die Unsicherheit über Italiens Position habe Investoren im In- und Ausland alarmiert.