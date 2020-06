Vor Reise nach Rom : Maas fordert nie dagewesene europäische Kraftanstrengung

Berlin An diesem Montag reist Außenminister Maas (SPD) nach Rom. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien gilt als belastet, besonders wegen des Streits um die finanzielle Absicherung der Corona-Folgen. Chefdiplomat Maas will die Hand ausstrecken vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat vor seiner Reise an diesem Montag nach Rom europäische Solidarität angemahnt und nicht nur mit Blick auf Italien eine nie dagewesene europäische Kraftanstrengung gefordert. „Die Corona-Pandemie hat Italien früher und härter getroffen als andere, aber die Folgen der Krise spüren wir in Europa alle gleichermaßen“, sagte Maas unserer Redaktion. „Die wirtschaftliche und soziale Wiederbelebung fordert von uns allen eine Kraftanstrengung, wie sie die Europäische Union noch nie erlebt hat“, so Maas.