Eskalation zwischen Israel und Iran Angst vor dem großen Krieg

Der Konflikt zwischen Israel, das einen Atomwaffenbesitz offiziell nie bestätigt hat, und Iran, das ganz offen mit einem ehrgeizigen Programm nach Atomwaffen strebt, birgt noch mehr Potenzial. Beide Staaten sind in der Lage, die gesamte Region anzuzünden und einen großen Krieg gegeneinander führen. Nun bangt die Welt weiter: Wie wiederum wird Iran nun antworten? Aktion, Reaktion, Aggression. Die Spirale der Gewalt könnte sich bald so schnell, dass kaum jemand noch in der Lage wäre, sie anzuhalten. Dann würde die Welt auf einen nächsten großen Kriegsplatz gucken. Der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass. Extremisten auf allen Seiten tun alles, damit die Region nicht zur Ruhe kommt. Zur Wahrheit gehört auch: Israel ist wahrscheinlich der einzige Staat der Erde, der sich keinen einzigen Tag militärische Unterlegenheit leisten kann. Denn die Vernichtung des jüdischen Staates ist das erklärte Ziel einiger seiner Nachbarn, darunter Iran. Jetzt steht es dort Spitz auf Knopf. Die Welt muss hoffen, dass es nicht total eskaliert.