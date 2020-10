Interview Isabel Pfeiffer-Poensgen : „Auch die Museen müssen ab Montag schließen“

Düsseldorf Die NRW-Kulturministerin tut sich zwar schwer mit den Beschlüssen des Berliner Krisengipfels, doch müsse angesichts des starken Infektionsgeschehen gehandelt werden. Die Enttäuschung vieler Kulturschaffender könne sie gut verstehen.

Pfeiffer-Poensgen Wir hatten am Dienstag eine Kabinettssitzung. Die Gespräche fanden statt vor dem Hintergrund des enormen Infektionsgeschehens, das wir in Nordrhein-Westfalen haben. Da zeichneten sich schon bestimmte Tendenzen ab. Bei dieser Sitzung haben wir auch ausführlich über die Situation der Kultur gesprochen.

Pfeiffer-Poensgen Das sind für mich sehr schwierige Tage und ich will gar nicht verheimlichen, dass ich mich mit den Beschlüssen sehr schwer tue. Aber es gibt zwei gewichtige Argumente, die wir nicht so einfach übergehen können. Zum einen wissen wir inzwischen bei 75 Prozent der Infektionen nicht mehr, wo sie entstanden sind. Auch wenn wir für die übrigen 25 Prozent wohl sagen können, dass Theater und andere Kultureinrichtungen keine Infektionsherde sind und mit der Situation sehr verantwortungsvoll umgegangen sind, ist die augenblickliche Lage so, dass wir etwas tun müssen. Vor zwei Wochen haben wir vor allem noch auf private Events geschaut. Das können wir jetzt nicht mehr. Zum anderen: Nordrhein-Westfalen bewegt sich an der Spitze des Infektionsgeschehens. Und wenn andere Bundesländer mit viel entspannteren Situationen den gleichen, schwierigen Weg mitgehen, dann ist es für uns keine Option, einfach auszuscheren. Vor diesem Dilemma stehen wir. Das muss ich als Ministerin, die für Kultur verantwortlich ist, zur Kenntnis nehmen.

Pfeiffer-Poensgen Eine erste Runde ist für Montagnachmittag geplant, um die Maßnahmen an der Praxis zu besprechen – leider nur als Videokonferenz. Eingeladen sind unter anderem auch Michael Becker, Intendant der Düsseldorfer Symphoniker und René Heinersdorff, Leiter des Theaters an der Kö und Sprecher der Privattheater für den Deutschen Bühnenverein. . Das wird sicherlich nicht das letzte Gespräch dieser Art sein. Es ist mir an dieser Stelle wichtig zu betonen: Wenn sich alle so solidarisch und verantwortungsbewusst verhalten hätten wie die Kultur , dann hätten wir jetzt nicht in diesem Ausmaß das Problem, in dem wir stecken.