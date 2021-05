Intensivstationen : Mediziner sehen Deutschland auf der Zielgeraden

Berlin Die Kanzlerin sieht die dritte Welle gebrochen. Auch Intensivmediziner sind optimistisch – fordern für die Sommerferien aber besondere Vorsichtsmaßnahmen an den Flughäfen.

Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einer positiven Entwicklung gesprochen und sich optimistisch gezeigt, dass Sommerurlaub auch für Ungeimpfte möglich sein wird. Wenn man sehe, welch' niedrige Inzidenzen einige europäische Partnerländer wie Portugal jetzt schon hätten, „dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war“, sagte Merkel am Samstag nach dem EU-Gipfel in Porto, zu dem sie sich wegen der Corona-Pandemie von Berlin aus hatte zuschalten lassen. „Von wann an das der Fall ist, das kann ich noch nicht sagen, den Tag benennen.“ Merkel sagte: „In Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben.“ Die Kanzlerin betonte auf Nachfrage, die Möglichkeit eines Sommerurlaubs in Europa gelte „selbstverständlich“ auch für Ungeimpfte, wie im vergangenen Jahr.