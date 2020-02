Streit um chinesischen Konzern : Deutsche Innenpolitiker lassen USA abblitzen

Berlin Die US-Regierung hatte Konsequenzen angedroht, falls Huawei ins 5G-Netz darf.

US-Botschafter Richard Grenell hatte am Sonntagnachmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben: „Donald Trump hat mich gerade aus der Air Force One angerufen und mich angewiesen, klarzumachen, dass jede Nation, die sich für einen nicht vertrauenswürdigen 5G-Anbieter entscheidet, unsere Fähigkeit gefährdet, Nachrichten und Informationen auf höchstem Niveau weiterzugeben.“ US-Präsident Trump hatte mehrfach darauf gedrungen, dass auch Europa – wie die USA – Huawei vom Netzausbau ausschließen sollten. Seine Administration legte zudem Informationen vor, wonach Huawei das chinesische Regime bei der Spionage in der Nähe von US-Kernwaffenbasen unterstützt haben soll. Grenell nannte in seinen Twitterbotschaften den chinesischen Konzern jedoch nicht direkt. Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einem Konzept zum Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes. Die Union will Huawei unter strengen Auflagen beteiligen, die SPD sieht das kritisch.