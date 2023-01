Nachfolge von Pistorius Daniela Behrens wird neue Innenministerin von Niedersachsen

Nach dem Wechsel von Boris Pistorius (SPD) als neuer Bundesverteidigungsminister nach Berlin bekommt Niedersachsen zum ersten Mal in der Landesgeschichte eine Innenministerin. Die bisherige Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) werde zur neuen Chefin des Innenressorts ernannt, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag, 20. Januar, in Hannover vor Journalisten. Deren Nachfolger an der Spitze des Landessozialministeriums wird der Gesundheitspolitiker und SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi, der aus Niedersachsen stammt.